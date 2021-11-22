سعره 323 مليون دولار ومزود بمهبط طائرات.. ثالث أغلى يخت في العالم يرسو بميناء الغردقة

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استقبل ميناء الغردقة البحري أحد أشهر وأغلي اليخوت السياحية العالمية، للمرة للثانية في أقل من شهر، وهو يخت سوبر YACHT A المملوك لـ الملياردير الروسى ألكسندر ميلنيشنكو وزوجته، ويبلغ ثمنه 323 مليون دولار مزود بمهبط للطائرة.

واعتبر العاملون بالقطاع السياحي في البحر الأحمر، إنه دعاية مباشرة ومجانية للترويج لسياحة اليخوت في منطقة البحر الأحمر واستقبال أثرياء العالم ممن يملكون اليخوت السياحية.

ويعد اليخت ثالث أفخم اليخوت عالميا، حيث تم انهاء إجراءات وصوله للميناء والرسو على الرصيف البحري للميناء، وذلك في زيارة سياحية لمدينة الغردقة، وقادم من ميناء بورسعيد، ويبلغ طوله ١٤٠ مترا و٣ حمامات سباحة ومزود باتصالات بالقمر الصناعي، ومن المقرر أن يصل مالك اليخت للغردقة خلال أيام.

ويشبه تصم اليخت السفن الحربية وهو مثال للرفاهية، حيث يضم غرفة نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى 6 أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى 4 حجرات أكبر حجماً بفضل الجدران المتحركة.

وتتميز الأسطح ذات المرايا على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الداخلية في حين أن الأثاث والأواني الزجاجية وأدوات المائدة مصنوعة من الكريستال الفرنسي، يضم مهبط لطائرات الهليكوبتر بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة، أحدها من الزجاج، يقع أسفل الديسكو .

ويستوعب اليخت السياحي ما يصل إلى 14 ضيفًا ويضم مساحة كافية لـ 42 من أفراد الطاقم.