سفير ناميبيا يزور دير سانت كاترين

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زار سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة «فيليو هيفينداكا» وحرمه، اليوم الاثنين دير سانت كاترين في إطار زيارته لعدة أيام لجنوب سيناء ودعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتفقد المقاصد السياحية بالمحافظة. في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية ولبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

قدم السفير الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لإتاحته فرصة تفقد المقاصد السياحية الساحرة، مشيداً بجهود المحافظ المتميزة في كافة المجالات وخاصة في مجال الترويج السياحي للمقاصد السياحية بالمحافظة.

وكان السفير الناميبي التقى محافظ جنوب سيناء، الجمعة الماضية، واثني على دور المحافظ وجهوده في مجال التنشيط والترويج السياحي والتطوير الجاري بمدينة شرم الشيخ، وتم خلال اللقاء بحث توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ واحد المدن الشبيهة لها بجمهورية ناميبيا بعد مراجعتها ودراستها من الجانبين، لزيادة التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والرياضية، وجذب السائحين للمدينة الساحرة.