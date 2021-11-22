تنفيذ خطة للإخلاء السريع لمدرسة في كفر الشيخ خلال دقيقتين (صور)

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ خطة الإخلاء السريع بالمدارس، موجها الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بالمدارس على رأسهم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد محمد بصيلة من الحماية المدنية، بتواجد طاقم سيارة إسعاف طبيب، تنفيذاً خطة الإخلاء السريع بمدرسة الشهيد حمدى الإعدادية للبنين، بحضور إيهاب النشرتي، مدير إدارة الأزمات بالمديرية، ورضا فايد، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، وجاد المارية، مدير المدرسة، واستغرقت خطة الإخلاء دقيقتين فقط، وبمجرد إطلاق صفارة الإنذار، وبدأ نزول الطلاب والمعلمين من 3 سلالم لفناء المدرسة، وتجمعوا بفناء المدرسة، دخلت سيارات الحماية المدنية ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي، وتم التعامل مع أحد الحالات، طبياً، مقدما الشكر لكل المشاركين في خطة الاخلاء السريع.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة في المدارس، لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة بها، وتقلل من فرص إصابة العاملين في المدرسة في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المدرسة،وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات، مؤكداً أن تعليم كفر الشيخ يعي الطلاب بآلية تنفيذ خطة الاخلاء لمواجهة أي طاريء متوقع، ومعرفة متطلبات السلامة.

وأضاف «عبدالله»، إن تنفيذ خطة الإخلاء بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين، تمت خلال دقيقتين فقط، مؤكداً أن تنفيذ الخطة كتنفيذ مفاجئ دون إعلام الطلاب دليلا على التدريب المسبق للطلاب على تنفيذها لعملية الإخلاء، حفاظاً على حياة الطلاب، مؤكداً أن تنفيذ خطة الإخلاء جاءت وفق تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقدماً الشكر لمدير المدرسة ووكيل المدرسة والعاملين بها، على الصورة المشرفة التي تابعها خلال خطة الإخلاء.

كفرالشيخ

كفرالشيخ