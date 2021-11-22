وجه بزيادة لمبات الإضاءة.. وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى أبو كبير المركزي

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أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرورًا مفاجئا على مستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وبحسب بيان، الاثنين، تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وجرى التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وكذلك التاكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، موجهاً مديرة المستشفي بزيادة الإضاءة ببعض الغرف، وعمل الصيانة اللازمة لها.

كما قام وكيل الوزارة بمناظرة السجلات والتقارير الطبية الخاصة بالمرضي بقسم العناية المركزة، وراجع خطة علاج المرضي مع الطبيب المعالج، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات وخطوات العلاج بالسجلات الطبية، وعمل كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لكل مريض وفقاً لمعايير الجودة وبروتوكول العلاج، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما حرص على الاستماع إلى المرضى بقسم الغسيل الكلوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، والذين أثنوا على أدائها.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة قسم العمليات الجراحية، وتابع لستة عمليات اليوم والتي بلغت ١١ عملية في تخصصات «الجراحة العامة، والعظام، والمسالك البولية، والنساء والتوليد»، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضي بعد خروجهم من غرفة العمليات.

كما تابع الأعمال الجاري تنفيذها للانتهاء من الجناح الأيسر، لاستكمال تطوير وتوسعة قسم الكلي الصناعي، بعد الإنتهاء من رفع كفاءة الجناح الأيمن بقوة استيعابية بلغت ٦٠ ماكينة كلي، بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال التطوير التي تمت بالعيادات الخارجية، والانتهاء من ٦ عيادات بتكلفة تقديرية ٣٠٠ ألف جنيه، وجاري استكمال باقي العيادات، وأيضًا تفقد المكان المخصص لجهاز الأشعة المقطعية، والذي سيتم دعمه من وزارة الصحة خلال الفترة القادمة لخدمة المرضي بمركز ومدينة أبوكبير.