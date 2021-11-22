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انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر مساء اليوم الإثنين 22-11-2021، في أول أيام عمل البورصات العالمية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وانخفض سعر الذهب عالميًا في أول أيام عمل البورصات العالمية اليوم إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين بحسب وكالة رويترز وسط توقعات باتخاذ الحكومة الأمريكية إجراءات للسيطرة على التضخم في الإقتصاد الأمريكي.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر يوميًا والتغيرات الهامة في أسعار الذهب سواءًا للمواطنين الذين يرغبون في شراء الذهب بغرض الزينة أو بغرض الاحتفاظ به أو لتقديمه كهدايا في حفلات الزفاف والخطوبة وللمواليد.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 917 جنيهًا، بدلاً من 922 مساء أمس الأحد.

وهبط سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين إلى 803 جنيهًا بدلاً من 807 جنيهًا في ختام تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم الإثنين 22-11-2021

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 688 جنيهًا بدلاً من 691 جنيهًا في ختام تعاملات الأحد.

أسعار الذهب اليوم عيار 14 قيراطًا في مصر اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 مساء اليوم في مصر إلى 535 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

انخفص سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر زنة 8 جرمات إلى 6424 جنيهًا.

ويعتبر الذهب عيار 21 أكثر أنواع الذهب المنتشرة في مصر عمومًا، وخصوصًا خارج القاهرة الكبري والإسكندرية.

ويعتبر الذهب عيار 18 هو ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر ويتنشر في القاهرة الكبري والإسكندرية.

وينتشر الذهب عيار 24 في مصر بشكل أقل ولكنه يعتبر أكثر الأنواع انتشار في دول الخليج.

وتبلغ نسبة نقاء الذهب عيار 24 حوالي 99% من مكونات السبيكة.

وتُعبر أسعار الذهب عن السعر بدون مصنعية، وتختلف قيمتها من مكان إلى آخر ومن محل لآخر.

وتتراوح مصنعية الذهب بصفة عامة بين 10% و7%، حسب المكان والمحل.

انخفاض أسعار الذهب عالميًا اليوم

انخفضت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم عن السعر الإفتتاحي في البورصات العالمية بشكل كبير في أول أيام عمل البورصات العالمية.

وصل سعر الذهب للعقود الفورية في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم إلى 1814.14 دولار، بنسبة انخفاض 1.71%، عن سعر الإغلاق السابق 1845.76 دولار، وتحركت الأسعار في مدي سعري اليوم بين 849.13 دولار و1811.80 دولار.

وهبط سعر الذهب للعقود الآجلة عند 1815.15 دولار، بنسبة ارتفاع 1.98%، في حين كان الإغلاق السابق 1851.6 دولار، ووتحركت الأسعار في مدي يومين بين 1811.90 دولار 1850.40 دولار.

انخفاض أسعار الذهب إلى أدني مستوي من أسبوعين

قال تقرير لوكالة رويترز إن أسعار الذهب انخفضت اليوم إلى أدني مستوي لها منذ أسبوعين.

وأرجعت هذا الانخفاض اليوم إلى ارتفاع أسعار الدولار بسبب توقعات أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بالأسراع في سياسة نقدية لمواجهة التضخم.

ويناقش مجلس الاحتياطي الاتحادي وهو البنك المركزي الأمريكي حاليًا اتخاذ إجراءات أسرع مواجهة التضخم، وفق تصريحات من المسؤولين في المجلس أن الفكرة ستكون مطروحة خلال الإجتماع المقبل في ديسمبر المقبل.

ويؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب بما يؤدي لانخفاض سعره.