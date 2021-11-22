بعد عملية القدس .. الاحتلال: إحباط «خلايا» خططت لتنفيذ عمليات في إسرائيل

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قال جهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك» اليوم الإثنين، أنه اعتقل بالتنسيق مع قوات جيش الاحتلال والشرطة «خلايا تابعة لحركة حماس» ضمت أكثر من 50 شخصا، بزعم أنهم «خططوا لتنفيذ عمليات تفجيرية».

جاء ذلك في بيان أصدره جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي، اليوم، أكد فيه: اعتقال ناشطين من حماس خططوا لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية «في الضفة الغربية المحتلة مدعيا، أنه تم ضبط أسلحة ومواد متفجرة لصنع أربعة أحزمة ناسفة. وأضاف بيان الشاباك أن الاعتقالات طالت 50 ناشطا من حماس، مدعيًا أنه عثر بحوزتهم على أسلحة ومواد لتصنيع العبوات الناسفة«.

وتابع: «هؤلاء الناشطين تلقوا التمويل من قيادات في حركة حماس وعلى رأسهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، المسؤول عن ساحة الضفة الغربية، وهي هيئة موجودة في خارج فلسطين مهمتها تنظيم نشاطات حركة حماس في الضفة الغربية.

ولفت البيان إلى أنه: «تم تجنيد ناشطين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، مثل رام الله والخليل وجنين، للبنية التحتية للخلية، وأحد هؤلاء الناشطين الذين قادوا بناء البنية التحتية على الأرض هو حجازي القواسمة (37 عاما)، ناشط في حركة حماس من سكان الخليل، وسبق أن تم اعتقاله عدة مرات في الماضي بسبب العمل في حماس والتخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وتزامن بيان «الشاباك» الكشف عن الخلية المزعومة لحماس، مع الزيارة التي يقوم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إلى بريطانيا التي قررت تصنيف حركة حماس إرهابية، قبل يومين.

ووفقا للمزاعم التي أوردها الشاباك في بيانه لوسائل الإعلام، فإن الحديث يدور عما وصفه بـ«بنية تحتية كبيرة تابعة لحماس في الضفة الغربية» قادها صالح العاروري خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل «إسرائيل»

يأتي التحذير في أعقاب عملية إطلاق النار أمس الأحد، بالبلدة القديمة، أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، الأحد إن 4 أشخاص أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق، بعملية هجوم مسلح وقعت قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة صباح الأحد، مؤكدة أن العملية وقعت في تمام الساعة 9:00 صباح في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وفي تقارير أولية، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الهجوم نفذه شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر سكينا، مشيرة إلى ان المهاجم المسلح بسكين لا يزال طليقا.

ونفذ فلسطيني يتبع الجناح السياسي لحركة حماس، الأحد، عملية إطلاق نار باتجاه 4 إسرائيليين، اثنين من المستوطنين وجنديين، ليردي أحدهما قتيلا، ويصيب الباقين، عند باب السلسلة أحد أبواب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت قناة «كان» الإسرائيلية أن منفذ العملية يتبع الجناح السياسي لحركة حماس، وكان متنكرًا بزي اليهود المتشددين الحريديم.

وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية واصل السير خلال تنفيذ العملية، بينما كان يطلق النار على مستوطنين اثنين اصيبا بجروح خطيرة، ثم اشتبك مع قوة من حرس الحدود وأصاب 2 منهم، لكنه استشهد بعد تعامل قوات الاحتلال معه على الفور.

* حماس تعلن هوية منفذ الهجوم

أكدت حركة «حماس»، أن منفذ عملية القدس هو الشيخ فادي محمود أبوشخيدم، أحد قياداتها في القدس المحتلة.

وذكرت الحركة في بيان وصل لصحيفة «دنيا الوطن» الفلسطينية: «نزف ابننا الشهيد البطل الشيخ فادي محمود أبوشخيدم، القيادي في الحركة بمخيم شعفاط، والذي نفذ عملية باب السلسلة في القدس المحتلة اليوم».

وأضافت: «لقد أمضى شهيدنا في القدس حياته بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية جندل فيها قوات الاحتلال، وأوقع فيهم قتلى وجرحى».

وتابع البيان: «رسالة العملية تحمل التحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها».

* من هو فادي محمود أبوشخيدم؟

1. بحسب المركز الفلسطيني للإعلام يبلغ الشهيد أبوشخيدم 42 عاما.

2. أحد أعلام المرابطين في ساحات المسجد الأقصى والمدافعين عنه بالخطابة.

3. أسير محرر سابق من سجون الاحتلال.

4. حاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية.

5. يعمل مربيًّا ومدرساً للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.

6. من روّاد وشيوخ المسجد الأقصى المبارك.

7. عمل خطيباً لعدد من المساجد في مدينة القدس.

8. أحد وجهاء وأعلام قادة حركة حماس في مخيم شعفاط.