وصول نسخة كأس العرب الذهبية إلي قطر قبل أيام من انطلاق البطولة

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استقبلت قطر اليوم الاثنين 22 نوفمبر، نسخة كأس العرب التي ستنطلق في 30 نوفمبر الجاري على أراضيها في جولة ترويجيه للبطولة تضمن بعض المقاصد السياحية خلال حدث خاص تقيم بمطار حمد الدولي.

ويتكون الكأس من قاعدة ذهبية صلبة ومرصعة بالخط العربي وخريطة للعالم العربي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الترويجية لكأس العرب من اليوم وحتى بداية البطولة في ال٣٠ من نوفمبر حيث ستزور الكأس مجموعة من المعالم السياحية في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك حديقة أسباير وسوق واقف والحي الثقافي كتارا وقطر مول ودوحة فستيفال سيتي ومشير بقلب الدوحة، كما ستزور الكأس أيضاً عدداً من المدارس والشركات.

وستنطلق بطولة كأس العرب يوم 30 نوفمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً من مختلف أنحاء العالم العربي. وتستضيف المنافسات ستة استادات لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ حيث ستُشكل فرصة للارتقاء بالعمليات التشغيلية وجاهزية الاستادات التي ستشهد منافسات قطر ٢٠٢٢ والتي ستنطلق في 21 نوفمبر من العام المقبل.

وقال جان فرانسوا باثي، مدير التسويق بالفيفا في تصريحات للموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) :«هذه الكأس الفريدة تُجسد قيمة البطولة وأهميتها. جميع كؤوس فيفا استثنائية وتجسّد قيم الحدث الذي تمثله- وكأس العرب على وجه الخصوص لها صلة عميقة بالحدث والمنطقة التي ستُقام فيها. إنها كأس مُذهلة ستُساهم في تحفيز الجمهور القطري قبل انطلاق البطولة.

من جانبها أضافت فاطمة على النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث قائلة: يزداد حماسنا يوماً بعد آخر مع اقتراب موعد انطلاق أولى منافسات كأس العرب، نحن سعداء برؤية كأس العرب تصل إلى قطر، والانتقال في جولة بأنحاء البلاد لتشجيع المشجعين على الاستمتاع بتجربة فريدة خلال فترة البطولة. كأس البطولة قطعة فنية تُجسد تقاليدنا وموروثنا العربي، ولا شك أن طلبة المدارس ومرتادي الوجهات السياحية في الدولة سيتحمّسون للتفاعل معها.