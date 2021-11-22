محمود أبو الدهب ينتقد تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

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انتقد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة، مساء الاثنين، على ستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي يخوض المباراة بتشكيل دفاعي بحت بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع»، مضيفًا:«الأهلي فريق كبير، يجب أن يلعب بتشكيل هجومي، خاصة أنه لا يواجه فريق من أندية القمة مثل بيراميدز».

وأضاف :«أي فريق يواجه الأهلي أو الزمالك، ينزل المباراة وهو خسران 50%، لذلك لا يوجد مبرر أن يلعب الفريق الأحمر بتشكيل دفاعي»، مضيفًا :«كان من الأفضل أن يدفع المدرب الجنوب افريقي باللاعب أكرم توفيق، في مركز خط الوسط ليعوض غياب حمدي فتحي، والدفع باللاعب محمد هاني، في مركز الظهير الأيمن».