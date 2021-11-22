3 أسباب تمنع زيدان من تدريب مانشستر يونايتد

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طرح الكثيرون اسم الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب فريق مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة خلفاً للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وتمت إقالة سولشاير أمس الأحد رسمياً من تدريب فريق مانشستر يونايتد في ظل تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وآخرها الخسارة يوم السبت أمام فريق واتفورد بنتيجة 4-1.

وكشفت تقارير إنجليزية في الساعات الماضية عن أن زين الدين زيدان لن يدرب فريق مانشستر يونايتد حيث هناك أسباب تحول بينه وبين تولي هذه المهمة.

وكتبت صحيفة «ميرور» البريطانية أن زيدان لن يدرب مانشستر يونايتد وحتى في وجود نجمه المفضل كريستيانو رونالدو في صفوف الشياطين الحمر مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي رفض من قبل هذه المهمة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 3 أسباب تمنع زيدان من قبول مهمة تدريب مانشستر يونايتد أولها أنه زيدان لا يجيد اللغة الإنجليزية وهو ما سيجعله مع أسرته يعاني للحياة في إنجلترا، كما أن زوجة زيدان فيرونيكا لا ترغب في الانتقال للعيش في إنجلترا، وأخيراً فإن زيدان نفسه لا يرغب في تدريب مانشستر ويحلم بتولي تدريب فريق باريس سان جيرمان أو عشقه الأول والأخير فريق مارسيليا.

الجدير بالذكر أنه منذ رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد قبل نحو 3 مواسم لم يشرف على تدريب أي فريق.