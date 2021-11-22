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مباراة الأهلي وغزل المحلة الان .. قفشة يسجل هدف التقدم

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مباراة الأهلي وغزل المحلة الان .. قفشة يسجل هدف التقدم مباراة الأهلي وغزل المحلة الان .. قفشة يسجل هدف التقدم

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تمكن محمد مجدي قفشة من تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر في مباراة الأهلي وغزل المحلة الان ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وارتدت الكرة العرضية إلى رأس السولية الذي حولها إلى الجهة اليسرى عند محمد شريف الذي سدد الكرة بقوة لتردد إلى محمد مجدي افشة الذي وضعها في المرمى.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وياسر إبراهيم

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وافشة.

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط

المصرى اليوم

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