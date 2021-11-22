مباراة الأهلي وغزل المحلة الان .. قفشة يسجل هدف التقدم

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تمكن محمد مجدي قفشة من تسجيل هدف التقدم للمارد الأحمر في مباراة الأهلي وغزل المحلة الان ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تابع مباشر: بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي (1)- (0) غزل المحلة (لحظة بلحظة) أفشة يسجل الأول

وارتدت الكرة العرضية إلى رأس السولية الذي حولها إلى الجهة اليسرى عند محمد شريف الذي سدد الكرة بقوة لتردد إلى محمد مجدي افشة الذي وضعها في المرمى.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وياسر إبراهيم

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وافشة.

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط