المخابرات الروسية تتهم الخارجية الأمريكية بنشر معلومات كاذبة عن غزو عسكري لأوكرانيا

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اتهم المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، وزارة الخارجية الأمريكية بنشر معلومات كاذبة حول تركيز القوات على الأراضي الروسية لغزو عسكري لأوكرانيا.

أضاف البيان، أن المسؤولون في واشنطن يقومون بتخويف المجتمع الدولي بشكل نشط من خلال إعداد روسيا لعدوان ضد أوكرانيا، ووفقا للبيانات الواردة، تقدم وزارة الخارجية الأمريكية من خلال القنوات الدبلوماسية إلى حلفائها وشركائها معلومات خاطئة تماما حول تركيز القوات على أراضي بلادنا لغزو عسكري لأوكرانيا.

وتابع: واشنطن ترسم صورة مروعة لكيفية بدء حشود الدبابات الروسية في سحق المدن الأوكرانية، من المدهش مدى السرعة التي تتحول بها إدارة السياسة الخارجية التي كانت تحظى باحترام كبير في السابق إلى بوق للدعاية الكاذبة، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وأضاف أن الاقتباس المنسوب إلى وزير الدعاية في ألمانيا النازية، جوزيف جوبلز، يقول: كلما كانت الكذبة أكثر وحشية، زاد إيمان الجمهور بها، معربا عن قلقه إزاء تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في عمق المنطقة الرمادية في دونباس وحشد القوات في المناطق الحدودية، والذي يتم بدعم كامل من الغرب.

فى وقت سابق قال الكرملين، إن الصراع في أوكرانيا هو نزاع سياسي داخلي وروسيا لا تتدخل فيه.