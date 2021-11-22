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مندوب المملكة لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الموزمبيقي

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مندوب المملكة لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الموزمبيقي مندوب المملكة لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الموزمبيقي
لتعزيز التعاون بين دول المنظمة في دعم القضايا المشتركة

مندوب المملكة لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الموزمبيقي

التقى مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، نظيره "الموزمبيقي" فيصل فقير قسام الممثل الدائم لبلاده لدى المنظمة وسفير جمهورية موزمبيق لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التنسيق وتبادل الآراء، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات المعنية بالمنظمة، بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في مواجهة التحديات، وتقوية أدوارهم تجاه قضايا المنظمة.

وأكد "السحيباني" مجددًا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تقوم بها مندوبية المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي؛ بهدف تعزيز نشاطات المنظمة في خدمة الدول الأعضاء ومواجهة القضايا الإسلامية ذات الشأن، بالإضافة إلى فتح أبواب التشاور بين المندوبين لحشد الجهود نحو علاقات التعاون المثمرة بين دول المنظمة في دعم القضايا الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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