رئيس الوزراء السوداني: الحفاظ على المكاسب الاقتصادية هى أسباب عودتي للحكومة

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قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه، هي الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين.

وأضاف في مقر إقامته بالخرطوم، إلى وكالة الأنباء «رويترز»، نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين.

وأكد أن «موازنة العام الجديد ستمضى في نهج الاصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان»، مبينا أن «الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا واكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في صدارة أجندة الحكومة الجديدة».

وتابع: ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمى وانفتاح أكبر على العالم.