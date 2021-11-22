دقلو: «كل الدعم لقوات الشرطة السودانية لتمكينها من أداء دورها»

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على تقديم كل الدعم والمساندة لقوات الشرطة السودانية لتمكينها من أداء دورها باحترافية ومهنية، بسطاً للأمن وحفاظاً على أمن وسلامة المواطن ومنع الجريمة وترسيخ سيادة حكم القانون.

وقال دقلو خلال لقاءه مع ضباط الشرطة السودانية من رتبة عميد فما فوق، «إن الشرطة السودانية تعرّضت لضغط كبير خلال الفترة الماضية، غير أنها ظلت صامدة تؤدي دورها المنوط بها، موجها التحية لضباط وضباط الصف والجنود من قوات الشرطة المنتشرين في ربوع البلاد كافة.

أوضح أن الإجراءات التي اتخذت في ٢٥ أكتوبر الماضي، جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة، مشيراً إلى توقيع الاتفاق السياسي الذي تعهدت من خلاله الأطراف على ضرورة العمل معاً لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، بما يخدم مصلحة السودان العليا وضرورة إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة منتخبة من الشعب.