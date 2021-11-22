الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع بيلاروسيا حول إعادة المهاجرين لأوطانهم

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قال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، إن المفوضية بدأت مفاوضات فنية مع بيلاروسيا.

أضاف أن الجانب الأوروبي، يتفاوض مع وزارة خارجية بيلاروسيا، حول إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.

وتابع: أقمنا اتصالات مع بيلارسيا، وأجرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالفعل محادثات مرتين في الأيام الأخيرة مع وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، والمشاورات جارية على مستويات أخرى«.

ولفت إلى أن الغرض الوحيد منها، هو تسهيل العودة الآمنة لمن تقطعت بهم السبل في بيلاروسيا، وفقا لـ «تاس».