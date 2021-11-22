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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل المباراة يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعد مرور 4 جولات، فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاء وحيد، حيث سجل الابيض 9 أهداف بينما تلقت شباكه ٥ أهداف.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي بطولة الدوري والفريق برصيد 4 أهداف بواقع هدف لكل مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين، حيث سجل فريق البنك 4 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

ويتصدر قائمة هدافي فريق البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، محمد هلال برصيد 3 أهداف.