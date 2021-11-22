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موقف والبنك الأهلى وهدافى الفريقين قبل مواجهة الليلة

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موقف الزمالك والبنك الأهلى وهدافى الفريقين قبل مواجهة الليلة موقف والبنك الأهلى وهدافى الفريقين قبل مواجهة الليلة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل المباراة يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعد مرور 4 جولات، فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاء وحيد، حيث سجل الابيض 9 أهداف بينما تلقت شباكه ٥ أهداف.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي بطولة الدوري والفريق برصيد 4 أهداف بواقع هدف لكل مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين، حيث سجل فريق البنك 4 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

ويتصدر قائمة هدافي فريق البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، محمد هلال برصيد 3 أهداف.

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