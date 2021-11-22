بيراميدز يحقق فوزًا سهلًا على ايسترن كومبانى والسعيد يحقق رقمًا مميزًا

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حقق الفريق الكروى الاول بنادى بيراميدز الفوز على نظيره إيسترن كومباني، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

سيطر بيراميدز على مجريات المباراة منذ الدقيقة الاولى وقدم لاعبيه عرضا جيدا، احرز علي جبر مدافع بيراميدز الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 36 من عمر المباراة برأسية من داخل منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني اضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 47 من عمر المباراة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واختتم إبراهيم عادل الثلاثية في الدقيقة الـ72 من عمر المباراة بعد متابعه لكرة رأسية من المغربي وليد الكرتي.

وواصل بيراميدز ضغطه طوال الشوط الثاني واكمل سيطرته على المباراة، من أجل تسجيل الهدف الرابع وسط تكتل دفاعي من لاعبي إيسترن كومباني، حيث لم يظهر الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة بشكل جيد.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة 13 فى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بينما يتذيل إيسترن كومباني ترتيب الدوري المصري بدون أي نقاط بعد الخسارة في جميع المباريات التي شارك فيها.

وعقب تسجيله هدف فى مباراة اليوم، وصل عبد الله السعيد للهدف رقم 118 في بطولة الدوري العام.