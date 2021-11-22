شاهد ب«أحداث المنصة» :3من قيادات الأخوان كان برفقتهم 4 ملثمين مسلحين

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استمعت الدائرة الأولى إرهاب ،خلال نظر جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة».

وقال محمد عز الدين، شاهد الإثبات، أنه يعمل رئيس لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة للجمعيات الأهلية والمشهرة في وزارة التضامن وتم إدراجها في الجريدة الرسمية،وأن إختصاصها بموجب القانون هو تقصى الحقائق والتوثيق بالصوت والصورة وإثبات الأدلة والإبلاغ والشهادة أمام الهيئات القضائية وتحرير محاضر رسمية باسم اللجنة.و أن وزارة التضامن تمنح خطاب إلى اللجنة موجه إلى جهة التعامل لإصدار الخطابات .

وقال أن يوم الواقعة كان متوجه إلى مستششفى التأمين الصحي بالقرب من مسجد رابعة وفي قيادات من اللجنة قاموا بالإتصال به وأخبروه أن هناك مجموعات شبابية تتجه إلى منطقة المنصة، وعندما توجه إلى منطقة المنصة كان من الصعوبة الدخول بالسيارة إلى طريق النصر ،وترجل خلف الحشود فكان في نهاية التظاهرات 5 أشخاص من بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين، وبرفقتهم 4 ملثمين، وقام صفوت حجازي بالإشارة إلى الأشخاص الملثمة للاتجاه إلى يسار الحشود، وكان يتم محاولة التمركز أمام المنصة عن طريق النصر، وحاولت قوات الشرطة منعهم من إغلاق مدخل كوبري 6 أكتوبر، وأطلقت الشرطة قنابل غاز لتفرقة المتظاهرين .

واشار بان الأشخاص الملثمين كان بحوزته حقائب يتعدى طولها متر مثل «شنطة آلة الكامنجا» وأخرجوا منها أسلحة وأطلقوا منها طلقة أو أثنين في الهواء.

وتابع الشاهد بأنه سقط في تلك اللحظة بعض الشباب المتواجدين في نهاية التظاهرات والفاصل ما بين الملثمين وقوات الشرطة أعداد بالمئات، فكان يصعب أن تصل أي طلقة من إتجاه الشرطة إلى مؤخرة التظاهرات، وإطلاق النيران تم عند إنتشار الدخان المنبعث من القنابل المسيلة للدموع، حيث أختار المتظاهرين لحظة الأدخنة لإطلاق النيران، وبدأو في سحب المصابين حوالي 8 مصابين على دراجات نارية حتى مسجد الإيمان في شارع مكرم عبيد، وحاولو التمركز أمام المنصة على طريق النصر لتوسيع دائرة الإعتصام بين رابعة والمنصة لكن حالت قوات الأمن دون ذلك وقامت بتفريقهم بعد ساعات.