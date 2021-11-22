ضبط حلاق سرق باباً حديدياً من «مقبرة خاصة» بسوهاج

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ضبطت اليوم مباحث قسم شرطة طهطا في شمال محافظة سوهاج، حلاقاً لقيامه بسرقة باب حديدى من مقبرة خاصة بأحد الأشخاص بدائرة القسم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مدينة طهطا، بورود بلاغ من البدرى. م. ع «67 سنة- عامل» ومقيم ببندر طهطا، بإكتشافه سرقة الباب الحديد الخاص بالمقبرة الخاصة به بناحية بندر طهطا، ولم يتهم أحد بالسرقة، وتوصلت تحريات المباحث بقيادة العقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث لقطاع الشمال، وبإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، إلـي أن وراء إرتكاب الواقعة أحمد. خ. أ «32 سنة- حلاق» ومقيم ببندر طهطا، وعقب استصدار أذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبحوزته الباب الحديد المبلغ بسرقته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.