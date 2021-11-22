تأجيل محاكمة المتهمين بتنظيم الأجناد الإرهابية ل26ديسمبر

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أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية تنظيم الأجناد»، ويواجه المتهمون تهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.لجلسة 26 ديسمبر

وكشفت التحقيقات عن «قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين».

وأضافت التحقيقات أن «المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم (ى. أ)، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية في مدن محافظات القناة، وذلك بتكليف مسؤول التنظيم (م. ع)، كما توصلت التحقيقات لقيام المتهمين بتكوين خلية إرهابية واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة».