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"خالد بن سلمان": اجتماع وزراء الدفاع لمجلس التعاون بحث التنسيق الدفاعي بين دول المجلس

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وتناول أوجه التنسيق والتكامل بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن اجتماع وزراء الدفاع لمجلس التعاون بحث التنسيق الدفاعي بين دول المجلس، وأوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجال الدفاعي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: بناءً على توجيهات سيدي ولي العهد -حفظه الله- شاركت في الاجتماع الـ18 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بحثنا خلال الاجتماع أوجه التنسيق والتكامل بين دول المجلس في المجال الدفاعي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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