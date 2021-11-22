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مبادرة "فينا خير" تحتفل باليوم العالمي للطفل

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مبادرة

نظم فريق مبادرة "فينا خير" بالرياض، يومي الجمعة والسبت 19-20 نوفمبر، ‏ركنًا تعريفيًا وتثقيفيًا وترفيهيًا، ‏بساحة الاحتفالات والعروض بالدائري الشرقي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

جاء ذلك، بالشراكة المجتمعية مع مجموعة وفريق التعليم بالترفيه، وبالتعاون مع أمانة مدينة الرياض.

احتوى الركن الذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم، عددًا من الفعاليات التثقيفية والترفيهية المتعددة وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وكرّم الأمين العام لمبادرة "فينا خير"، عبيد البرغش، خلال الفعاليات، مشرف الفعاليات بأمانة مدينة الرياض، موسى المالكي، على جهوده.

وقدّم "البرغش"، شكره لأمانة الرياض على الجهود المبذولة لتفعيل الأيام العالمية وكذلك دورها الفعال في المسؤولية المجتمعية التي تصب في مصلحة الوطن.

وقال: إن الهدف من هذه الفعالية مشاركة الأطفال يومهم العالمي، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع.

وعبر مسؤول لجنة المبادرات والبرامج، عبدالله الغانم، عن شكره لكل الزوار الكرام الذين أبدوا سرورهم بفريق المبادرة، ولمشاركتهم في يوم الطفل العالمي.

مبادرة

مبادرة

مبادرة

مبادرة

مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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