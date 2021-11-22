"الدعوة والإرشاد" بعريعرة تنظم ملتقى "حماية جناب التوحيد"

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لرفع وعي الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم

نظمت جمعية الدعوة والإرشـاد وتوعية الجاليات بعريعرة، ملتقى "حماية جناب التوحيد".

تضمن الملتقى عددًا من المحاضرات والكلمات التوجيهية واللقاءات العملية، شملت جميع المراكز والهجر والقرى التابعة لنطاق الجمعية.

شارك في الفعالية جمع من المشايخ وطلبة العلم من جميع مناطق المملكة الذين أعجبوا بالتنظيم والإعداد المميز، وكذلك أشادوا بجهود الجمعية المميزة في نشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشركات والبدع والأحزاب والتنظيمات الضالة.

علمًا أن الملتقى قد حضره جمع غفير من داخل المنطقة الشرقية وخارجها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعريعرة، الشيخ عبدالرحمن آل عاصي، أن هذا الملتقى سيكون ضمن سلسلة تشمل مواضيع كثيرة تهدف إلى رفع وعي الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

وقال إن الجمعية تسير وفق خطط مدروسة، تستهدف مشاركة جميع أطياف المجتمع في أنشطتها سواء كانت الحضورية أو "عن بعد"، سائلاً الله تعالى، أن يديم نعمة الأمن والأمان في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.