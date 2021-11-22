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القاهرة ... ارتفاع جنوني في الفنادق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

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زارها 3.5 مليون سائح في ستة أشهر

القاهرة ... ارتفاع جنوني في أسعار الفنادق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

استقبلت نحو 3.5 مليون سائح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو عام 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وذلك بمتوسط إنفاق للسائح الواحد يبلغ 95 دولارًا لليلة الواحدة بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية.

وشهدت فنادق القاهرة ذات الخمس نجوم ارتفاعًا كبيرًا في الغرف الفندقية تجاوز 100%، حيث وصلت الأسعار إلى ما يلامس 2000 ريال في الليلة الواحدة، وخاصة على الفنادق المطلة على النيل، مثل الريتز كارلتون النيل والفورمونت سيتي والإنتركوننتال سميراميس وسوفيتيل وسانت ريجنس وهيلتون رمسيس وماريوت ونايل تاورز .

وكان وزير السياحة المصري قد حذر من مخالفة قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري والذي حدد أن يكون الحد الأدنى للفرد في الليلة الواحدة بفنادق الخمس نجوم 110 ريالات سعودية أو 40 دولارًا أمريكيًا

ونبه أنه في حال قيام أي من هذه الفنادق بمخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ اللازم نحو إغلاقها على الفور، وذلك حفاظًا على صناعة السياحة المصرية.

القاهرة ... ارتفاع جنوني في أسعار الفنادق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

القاهرة ... ارتفاع جنوني في أسعار الفنادق خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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