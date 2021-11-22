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الرئيس الفلسطيني يصل ويلتقي الرئيس بوتين غدًا

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الرئيس الفلسطيني يصل روسيا ويلتقي الرئيس بوتين غدًا الرئيس الفلسطيني يصل ويلتقي الرئيس بوتين غدًا

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وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الثلاثاء.

وسيطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره الروسي على آخر التطورات السياسية، وتنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين.

وسيبحث عباس وبوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة، وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس الف، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى عبدالحفيظ نوفل.

المصرى اليوم

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