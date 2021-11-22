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وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدًا الثلاثاء.

وسيطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره الروسي على آخر التطورات السياسية، وتنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين.

وسيبحث عباس وبوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة، وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس الف، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل.