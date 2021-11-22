محمد عودة يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الأهلي

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أعلن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخاسمة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، يحيى حامد

خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفي، إبراهيما كونيه

خط الهجوم: باولن فوافي، أحمد غنيم، عبده يحيى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود رضا، أحمد الشيخ، أحمد الندري، عبد الرحمن أجويرو، خالد الأخميمي، بازوكا، هشام بلحة، إبراهيم صلاح.