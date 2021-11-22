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بث مباشر.. غزل المحلة (0) - (0) الأهلي .. الدوري الممتاز (لحظة بلحظة)

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بث مباشر.. غزل المحلة (0) - (0) الأهلي .. الدوري الممتاز (لحظة بلحظة) بث مباشر.. غزل المحلة (0) - (0) الأهلي .. الدوري الممتاز (لحظة بلحظة)

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يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على غزل المحلة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بدوري الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022.

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي، على استاد غزل المحلة.

مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر - صورة أرشيفية

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وياسر إبراهيم

في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وافشة

ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط

المصرى اليوم

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