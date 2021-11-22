لجنة برلمانية تناقش نتائج معرض «تراثنا للحرف اليدوية والتراثية»

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قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القرى التي أدرجت في مبادرة حياة كريمة سيتم إقامة مجمعات صناعية حرفية بها، تشمل كل شيء خاص بالحرفة والإنتاج والتصنيع، مما يساهم في دعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، وخلق فرص عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم في شهر أكتوبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف على المعوقات التي تواجه أصحاب الحرف المشاركين في المعرض.

وكشف «عبدالملك» عن إنشاء 330 مجمع صناعي حرفي في 52 مركز في مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى، سيتم تسليمها كاملة المرافق، وميزتها أنها تشمل وتأوي الحرفة والتصنيع، وستربطها شبكة تسويق إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة: «في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة سيتم إضافة 60 مركزا آخرين في المرحلة الثانية، وكل مصر ستشملها مبادرة حياة كريمة وستعمم فيها هذه المجمعات والوحدات الحرفية، وتم الانتهاء من وضع نموذج للوحدة الصناعية».