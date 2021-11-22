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سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين

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سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين
بعد إعادة فتح حسابه في "تويتر" الذي أغلق لعدة أيام، جدد المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا سيف الإسلام القذافي دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

وكتب القذافي في أول تغريدة له بمنصة "تويتر": "من أجل أن تستعيد ليبيا سيادتها الوطنية وإرادتها الحرة، وتحافظ على وحدتها، وتتجه للبناء وتعويض مافاتها سارعوا لاستلام بطاقاتكم الانتخابية ولا تفوتوا الفرصة".

وكانت منصة "تويتر" قد أغلقت في 18 نوفمبر الجاري حساب سيف الإسلام بعد ساعات من فتحه.

وكان سيف الإسلام قد دعا يوم الأربعاء الماضي الشعب الليبي إلى الإقبال على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وطالب سيف الإسلام في بيان أصدره وهو الأول له بعد إعلان ترشحه للرئاسيات في ليبيا، بـ"ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية".

وأضاف "بطاقاتكم الانتخابية هي جواز عبوركم لصناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، وتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة، للنهوض ببلادنا وإعادة تأهيلها وإعمارها، وإعادتها لمكانتها الأولى بين الدول".


الوطن السعودية

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