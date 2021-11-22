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موسيماني يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة غزل المحلة

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موسيماني يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة غزل المحلة موسيماني يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة غزل المحلة

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الاهلي الاول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه في مواجهة مُضيفه غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب غزل المحلة في اطار الجولة 5 من الدوري المصري الممتاز.
ويتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 12 بالفوز في أول 4 جولات.
وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون - أيمن أشرف- علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - ياسر إبراهيم - أليو ديانج.

الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - أفشة.

المصرى اليوم

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