موسيماني يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة غزل المحلة

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الاهلي الاول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه في مواجهة مُضيفه غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد غزل المحلة في اطار الجولة 5 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 12 بالفوز في أول 4 جولات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون - أيمن أشرف- علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - ياسر إبراهيم - أليو ديانج.

الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - أفشة.