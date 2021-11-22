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التحالف : الحوثي يحول مطار صنعاء لقاعدة عسكرية للتجارب والهجمات

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التحالف : الحوثي يحول مطار صنعاء لقاعدة عسكرية للتجارب والهجمات التحالف : الحوثي يحول مطار صنعاء لقاعدة عسكرية للتجارب والهجمات
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن مطار صنعاء تحول لقاعدة عسكرية للتجارب والهجمات العابرة للحدود، وذلك في تصريحات لقناة "العربية".

وأشار التحالف العربي إلى أن الحوثيون يشكلون خطرا على سلامة الطائرات الأممية والمنظمات وأطقمها الإغاثية.

وأضاف أن إيران حولت مطار صنعاء لموقع رئيسي لإطلاق الهجمات العدائية، مشيرا إلى أن إيران استخدمت مطار صنعاء لنقل كافة أنواع الأسلحة للحوثيين.

وعرضت القناة يكشف استخدام الحوثي لطائرة أممية بمطار صنعاء لمحاكاة سيناريو اعتراض وتدمير، مبينا أن الحوثي استخدم طائرة أممية للتأكد من عمل وفاعلية منظومة دفاع جوي.

وكان التحالف العربي أعلن عن استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير 7 آليات وخسائرها البشرية تجاوزت 40 عنصرا.

ولفت إلى تنفيذ 10 استهدافات ضد الميليشيات في مأرب والبيضاء والجوف باليمن.


الوطن السعودية

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