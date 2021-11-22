رئيس «الصوت والضوء»: خطة لتطوير «الأهرامات» تصل إلى 311 مليون جنيه

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ناقشت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر اللجنة، بشأن عدم تطوير وتحديث الصوتيات والمؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة عن خطة لتطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018.

واستعرض النائب الاقتراح، وقال إنه منذ تم إنشاء الصوت والضوء على سفح الأهرامات عام 1961 وماله من تأثير سياحي كبير وتوثيق للتاريخ المصري القديم لم يتم تطويره ولا تطوير أدواته وبه جهاز «برو جيكتور» ليزر واحد ورغم إعلان الحكومة تطويره لم يتم التطوير حتى الآن.

ورد محمد عبدالعزيز رئيس شركة الصوت والضوء شركة مصر للصوت والضوء، أن العروض الحالية للصوت والضوء بالفعل لا تتناسب مع حضارة ومكانة مصر، وأنه لارتفاع تكلفة العروض، قامت شركة الصوت والضوء ووزارة قطاع الأعمال بعمل مزايدة للشركات وفازت بها شركة أوراسكوم، وتم التعاقد للمساهمة في التطوير والتجديد وتحديث عروض الصوت والضوء مع بتكلفة تطوير تصل إلى 311 مليون جنيه تشمل تطوير منطقة الصوت والضوء وتطوير منطقة الخدمات بالأهرامات.

وأوضح «عبدالعزيز» أن حجم الأرباح وصل قبل التعاقد مع شركة اوراسكوم 22 مليون وبعد الشراكة مع أوراسكوم تحصل شركة الصوت والضوء على 37 مليون جنيه سنويًا.

أشار إلى أنه يتم خلال التوير استخدام التكنولوجيا واستخدام السيارات الكهرباء بالمنطقة الأثرية وتطوير العروض وعمل عروض جديدة منها عروض عن طريق العائلة المقدسة في مصر وعرض عن تاريخ الاسكندرية، كما يتم إنشاء مدينة للصوت والضوء بالغردقة وعمل عروض تستخدم أحدث التكنولوجيا للاستفادة بأعداد السياحين الموجودة هناك.

أوضح رئيس شركة الصوت والضوء، أنه يتم عرض جديد للواقع الافتراضي عن الغوص وأعماق البحر، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي وباستخدام أحدث تكنولوجيا للعروض بالصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية وتتواصل عمليات التطوير.