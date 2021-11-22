زوج ابنة سهير البابلي يكشف آخر ماطلبته قبل رحيلها : «حافظوا على البلد»

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قال زوج ابنة الفنانة سهير البابلي أن وصية الراحلة كانت تخص استمرار أعمالها الخيرية والحفاظ على حب البلد، وتابع في تصريحات له: «كانت دائماً بتقول ادعموا الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ده ابني.. حافظوا على البلد معاه.. الراجل ده اشتغل بقلب ومخلص ومتجرد مش عايز حاجة من حد».

وواصل رضا طعيمة قبل مراسم دفن جثمان الراحلة ظهر اليوم: «كانت دائماً بتصحى الصبح تقرأ جزء من القرآن والأذكار، وبعد كده تبدأ تدعي لمصر، والفلاحين، والعُمال، والقضاة، والجيش، والشرطة، والإعلاميين.. وفي الآخر تقعد تدعي للرئيس عبدالفتاح السيسي».

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.