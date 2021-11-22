  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب الطقس السئ.. تعطيل العمل في المصالح الحكومية والمدارس بالإسكندرية غدًا

Print
بسبب الطقس السئ.. تعطيل العمل في المصالح الحكومية والمدارس بالإسكندرية غدًا بسبب الطقس السئ.. تعطيل العمل في المصالح الحكومية والمدارس بالإسكندرية غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإثنين، تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية، غدًا الثلاثاء، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السئ غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ويستثنى من ذلك، القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية.

يأتى ذلك في إطار الحرص على تمكين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة