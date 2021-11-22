بسبب الطقس السئ.. تعطيل العمل في المصالح الحكومية والمدارس بالإسكندرية غدًا

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإثنين، تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية، غدًا الثلاثاء، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السئ غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ويستثنى من ذلك، القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية.

يأتى ذلك في إطار الحرص على تمكين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.