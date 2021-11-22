تعيين 3 قيادات بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بـ«تعليم الإسكندرية» (صور)

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارًا الاثنين، بتعيين ثلاثة قيادات بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، كأعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم، للاستفادة من خبراتهم.

وشمل القرار تعيين كل من محسن جورج سليمان، مستشار التعليم بالمحافظة، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس، حيث كان يشغل مدير عام الشؤون التنفيذية في المديرية، وأمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، وعبدالباقي محمد عبدالباقي مدير عام إدارة المنتزه الأسبق، لينضموا إلى رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية الثماني في دورته الجديدة للعام الدراسي 2021 / 2022.

وذلك وفقا لأحكام القانون والقرارات المنظمة، حيث أن السلطة المختصة متمثلةً في المحافظ لها، ولايتها في التجديد للأعضاء المعينين المنتهية ولايتهم أو لأي منهم أو تعيين أعضاء جدد بحسب الأحوال ووفقا لاعتبارات المواءمة التي تمليها اعتبارات الصالح العام، طبقا لما ورد بنص المادة ( 28 ) سلطة السيد المحافظ في تعيين ثلاثة من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم على مستوى المديرية.

بدورها وجهت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم، وتوجيه عام التربية الاجتماعية، خطابات شكر وتقدير للمهندس أحمد كمال أحمد وصبري عبدالمنصف دوير تقديرًا لما قدماه طوال فترة عملهما بالمجلس.