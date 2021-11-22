نائب رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى الباحثين والناشرين (صور)

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عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاثنين، جلسة حوارية مع الباحثين والناشربن المتميزين بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور لفيف من الباحثين والناشرين بجامعة الإسكندرية المتخصصين بالقطاع الهندسي والزراعي والحاصلين على التصنيفات الأعلي في تصنيف h-index .

وأكد «الغندور» على أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص جامعة الإسكندرية على النهوض بالمنظومة البحثية بجامعة الإسكندرية وإعطاء أهمية كبرى للبحث العلمي كونه أحد أهم العناصر للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا، مشيرا أن هذه الجلسة تضم نخبة من أبرز الباحثين والناشرين بجامعة الإسكندرية، وأضاف ان تلك الجلسة تصبو إلى الإستماع إلى رؤى وأفكار الباحثين المتميزين والوقوف على كافة المشاكل والتحديات التي تواجههم وطرق علاجها، والخروج بتوصيات ترسم مستقبل البحث العلمي بجامعة الإسكندرية.

وأكد الغندور أن الجامعة أطلقت حزمة من الإجراءات والبرامج الجديدة والنوعية بهدف إحداث نقلة نوعية بحثية في الجامعة، وتشجيع وتمكين الباحثين المتميزين على القيام بأبحاث علمية متميزة، ومن بين تلك الإجراءات إنشاء مكتب متخصص لكتابة الـproposal الخاص بالأبحاث العلمية، تشجيعا للباحثين لزيادة الإنتاج من البحث والنشر العلمي في الدوريات العلمية المصنفة دوليا لوضع جامعة الإسكندرية في أعلى مراتب التصنيف الدولي.

فيما أكد الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، أن تلك الجلسة تأتي في إطار التنافسية العالمية في مجال البحث العلمي، واهتمام إدارة الجامعة بالبحث العلمي ودعم علمائها وباحثيها وتحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمي بالجامعة من خلال حزمة الإجراءات والبرامج التي تتخذها إدارة الجامعة لدعمهم وتسهيل كافة الإجراءات لهم والإهتمام بأفكارهم ومتطلباتهم تمهيدا لزيادة الإنتاج من النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية الدولية.

وأشار الدكتور عصام وهبة أن هناك برنامج خاصة في لائحة الدراسات العليا بالكلية للتعاون مع قطاع البترول وذلك بهدف لربط البحث العلمي بالصناعة كأحد أهم الاستراتيجيات التي تتبانها جامعة الإسكندرية في الوقت الراهن.

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يلتقى الباحثين والناشرين للاستماع لأفكارهم ورؤاهم (صور)

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يلتقى الباحثين والناشرين للاستماع لأفكارهم ورؤاهم (صور)

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يلتقى الباحثين والناشرين للاستماع لأفكارهم ورؤاهم (صور)