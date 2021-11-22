بدء الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية بحضور رئيس الوزراء

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بدأت، عصر الإثنين، احتفالية العيد السنوي الأول للطاقة النووية، وبدء الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «حلم يتحقق» تم خلاله عرض بداية التفكير في الاستخدام السلمى للطاقة النووية منذ انشاء المفاعل البحثى الاول في انشاص، وفى عام 1967 تم انشاء هيئة المحطات النووية.

كما ذكر الفيلم التسجيلى توقيع عقد انشاء أول محطة نووية على اراضى مصر وتحديدا في ارض الصبعة في 19 نوفمبر ،والذي خصصته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاحتفال بعيد هيئة المحطات النووية،بالتزامن مع ذكرى توقيع مصر وروسيا على اتفاق مبدئي في نوفمبر 2015 لبناء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في مصر.

جاء هذا بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما يشارك في الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عمرو الحج رئيس هيئة الطاقة الذرية وعدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما شارك في الاحتفال عدد من الفنانين منهم الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان اشرف عبدالباقي والفنان محمد رياض والفنانة سميرة عبدالعزيز وعدد من الشخصيات العامة.

ومن جانبه قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، خلال كلمتة بالاحتفالية أننا اليوم نحتفل بالعيد الأول للطاقة النووية الذي يواكب موعد توقيع عقد انشاء المحطة النووية بين مصر وروسيا الاتحادية.

وأضاف أنه ضمن الدور المجتمعى لهيئة المحطات النووية ومن سبل توعية الأطفال والمجتمع بالطاقة النووية تم اطلاق مسابقة للأطفال لتقديم رسم كارتيرى للمشروع النووى والذى تقدم له أكثر من 600 طفل وسيكون اليوم تكريما للمتميزين منهم، مشيرًا إلى أن المشروع النووى يعد تأكيد لمكانة مصر السياسية والاقتصادية .