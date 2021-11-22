دون أب.. الفنانة قمر تلد طفلتها الثانية «لونا» بالولايات المتحدة الأمريكية

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أعلنت الفنانة قمر إنجابها طفلتها الثانية في إحدى المستشفيات بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وشاركت بصور للرضيعة عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام» وقالت: «أهلا بملاكي الصغير (لونا) ولدت في 18 نوفمبر».

وكانت المغنية أحدثت جدل بإعلانها حملها بالطفلة دون أن تكشف من هو والد الطفلة.

وعلقت على الانتقادات في يوليو الماضي: «حابين تعرفوا مين أبوالطفل وأنا حامل من مين؟.. لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله».

وتابعت: «من أنتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا، وتُحلّوا خلق الله»، مضيفة: «أنا ما عندي مشكلة أكون single mother (أم عزباء)».

وأضافت قمر: «بدي قول لكل امرأة ما تخلت عن أولادها، وكانت الأم والأب بنفس الوقت، وشايلة مسؤولية كبيرة على أكتافها: «أنتِ قوية وبكل فخر».

ولم يكن الجدل قد وقع حول ولادته الثانية فقط بل بابنها الأول «جيمي»، حيث أشارت إلى أن والد ابنها الأول زوجها السابق جمال مروان، وهو حفيد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، والذي ينكر زواجه منها وأنه والد الطفل، لذلك تحاول قانونيًا إثبات نسب طفلها بالقضاء منذ سنوات طويله وحتى يومنا الحالي.