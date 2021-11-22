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صفاء أبوالسعود: «سهير البابلي ستظل حاضرة بيننا ولن تغيب»

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صفاء أبوالسعود: «سهير البابلي ستظل حاضرة بيننا ولن تغيب» صفاء أبوالسعود: «سهير البابلي ستظل حاضرة بيننا ولن تغيب»

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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي رحلت عن عالمنا، أمس الأحد، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني.كانت خلالها سهير البابلي، ولا زالت واحدة من أهم وأشهر نجمات المسرح المصري خلال نصف القرن الأخير.. كان سحرها الخاص وموهبتها المتفردة وعفويتها الشديدة، طريقها لامتلاك القلوب والعقول من المحيط للخليج، استطاعت بكل جدارة أن تحفر لنفسها اسما من نور.. وتركت علامات بارزة وأضافت قيمة حقيقية لكل فكرة آمنت بها.

ستظل الفنانة الكبيرة سهير البابلي، خالدة بأعمالها في قلب وعقل الجمهور، ستظل حاضرة بيننا فرحة ونور، فمثلها ابدا لا يغيب، لأن الغياب حتما سيعجز أمام كل هذا التاريخ، وسيخجل حقا أمام كل هذا الحضور.

خالص عزائي وأسرة قنوات راديو وتلفزيون العرب لأسرتها وكل الجمهور في العالم العربي.

المصرى اليوم

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