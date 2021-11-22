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ليلى علوي عن جائزة أفضل ممثلة عن «ماما حامل»: «شرف ومسؤولية»

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ليلى علوي عن جائزة أفضل ممثلة عن «ماما حامل»: «شرف ومسؤولية» ليلى علوي عن جائزة أفضل ممثلة عن «ماما حامل»: «شرف ومسؤولية»

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حصدت النجمة ليلى علوي على جائزة أحسن ممثلة دور أول من مهرجان نجم العرب في دورته السادسة، بناءً على استفتاء الجمهور العربي والخليجي عن شخصية الخديوي عن فيلم «ماما حامل»، الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد vip الرقمية بعد نجاحه في شباك تذاكر السينما.

وأكدت «ليلى» أنها فخورة بتلك الجائزة لأنها من استفتاء جماهيري وغير معتمدة على تصويت المختصين في المجال السينمائي، وهو بالتأكيد شرف كبير لها أن تتمتع بهذه الثقة من جمهور عريض في والوطن العربي، ودائمًا تضع نصب عيناها تلك الجماهير في اختياراتها، قائلة انها مسؤولية كبيرة تتمنى أن تكون في محلها.

«ماما حامل»، تدور أحداثه في إطار كوميدي، يشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وويزو وسامي مغاوي ومحمد سلام واَخرون، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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