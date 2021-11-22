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تزود لبنان بصور أقمار صناعية لميناء بيروت قبل وبعد الانفجار

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روسيا تزود لبنان بصور أقمار صناعية لميناء بيروت قبل وبعد الانفجار تزود لبنان بصور أقمار صناعية لميناء بيروت قبل وبعد الانفجار
"لافروف" بحث مع "بو حبيب" المشاركة في بناء البنية التحتية للمرفأ

روسيا تزود لبنان بصور أقمار صناعية لميناء بيروت قبل وبعد الانفجار

‬أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في موسكو، اليوم الاثنين، أن أرسلت للبنان صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه العام الماضي.

وقال "لافروف" للصحفيين: "بناءً على طلب اللبنانية، سلّمنا اليوم مواد أعدتها روسكوزموس، صورًا بالأقمار الصناعية، ونأمل أنها ستساعد في التحقيق في أسباب ذلك الحادث، والقضية تحظى الآن باهتمام جاد جدًّا في لبنان ونأمل أن يتسنى إنهاؤها"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الوزير الروسي أنه بحث كذلك مع نظيره اللبناني إمكانية مشاركة شركات روسية في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الانفجار.

وتسبب الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في مقتل أكثر من 215 شخصًا وإصابة الألوف وتدمير مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية في يوم الرابع من أغسطس 2020، ولا يزال التحقيق جاريًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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