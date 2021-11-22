تعديلات على مواعيد 4 جولات جديدة بدوري المحترفين.. تعرّف عليها

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، مواعيد مباريات الجولات من 14 وحتى 18 بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق الجولة 14 يوم السبت 25 ديسمبر المقبل، بينما تختتم الجولة 18 يوم السبت 22 يناير 2022.

وقررت اللجنة تعديل موعد مباراة أبها والهلال في الجولة 13 لتقام يوم الأحد 28 نوفمبر الجاري؛ نظرًا لخوض الهلال نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء.

كما استقرت اللجنة إلى تعديل مكان إقامة مباراة الاتفاق والفيصلي في نفس الجولة، لتقام في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في نفس التاريخ والتوقيت المحددين سابقًا.

وفي الوقت ذاته، حددت اللجنة مواعيد المباراتين المؤجلتين من الجولة الرابعة والتي تجمع الطائي والنصر في حائل والهلال والفيحاء في الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل.

ويقام لقاء الهلال والفيحاء في الرياض؛ نظرًا لانشغال ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالزراعة الشتوية، على أن يقام لقاء الدور الثاني في محافظة المجمعة.

وستقام المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي يوم الخميس 16 ديسمبر أول المقبل.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من 19 إلى 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيتم إعلانها لاحقًا.

وتحدد اللجنة مواعيد هذه الجولات، بعد نهاية مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتماد مواعيد الجولات المتبقية، بناءً على موعد إقامة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.