«قومى المرأة» ينعى محاربة السرطان سلمى الزرقا: شخصية ملهمة كانت تتمتع بالقوة والمثابرة

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نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى محاربة السرطان الراحلة سلمى الزرقا التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعربت «مرسي» في بيان، الإثنين، عن بالغ حزنها لرحيل رمز نسائي ملهم هي سلمى الزرقا، قائلة: «اليوم اسدل الستار على قصة شخصية ملهمة كانت تتمتع بالقوة والمثابرة وكانت مفعمة بالامل والتفاؤل، وكانت حريصه على بث رسائل الأمل في الحياه ومساندة غيرها من محاربي مرض السرطان».

وتقدم المجلس القومي للمرأة بـ«خالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء ومحبى الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون».

يذكر أن الراحلة سلمى الزرقا أصيبت بمرض سرطان العظام منذ بضع سنوات، واشتهرت بأنها واحدة من محاربات هذا المرض اللعين، والذي تسبب في بتر ذراعها واستبداله بطرف صناعي، وساءت حالتها مؤخرا وذلك بعد زراعتها نخاع العظم واصابتها بلوكيميا الدم.