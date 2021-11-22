الإعلاميون يشاركون في تشييع جثمان أسماء مصطفى

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توافد عدد كبيرمن الإعلامين لوداع الإعلامية أسماء مصطفى، منذ قليل بمسجد الشرطة بأكتوبر، عقب صلاة العصر، وتم تشييع جثمان الإعلامية التي رحلت منذ ساعات بعد صراع مع مرض السرطان، وكان من بين أبرز الحضور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والإعلامي أحمد الطاهري، والإعلامي ألبرت شفيق، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي عمرو خليل.

وكان النائب أيمن أبوالعلا قد أعلن وفاة زوجته، التي توفت صباح اليوم إثر معاناتها مع مرض السرطان، وكتب عبر «فيس بوك»، قائلاً: «ظهري انكسر».

وخلال الشهر الماضي، ألمّت بالإعلامية أزمة صحية، حيث كتب أحد المسؤولين عن إدارة حسابها الشخصي: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة».

وفي السابق، أشارت الإعلامية إلى أن معركتها مع السرطان «معقدة»، كما اعتذرت عن عدم الظهور أثناء تراجع حالتها الصحية.

وقالت لمتابعيها، عبر «فيسبوك»: «شكري لكل الناس الجميلة على الصفحة، ردا على سؤال تسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟».

واستكملت: «الإجابة ببساطة أني طبعا مقتنعة ومدركة أهمية أن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدا».