زوج ابنة «البابلي» : الحاجة سهير ساهمت في تحفيظ ابنتها القرآن ونشرت الإسلام السمح

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حرص الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي خلال مراسم دفن جثمانها قبل قليل أن يشارك مع الحاضرين بجنازتها الوقوف على مدفنها وترديد بعض الأدعية لها.

تشييع جنازة الفنانة سهير البابلي

كما حرص الدكتور رضا طعيمة على إلقاء أدعية وخطبة خلال مراسم دفن الراحلة، مُبشرا الحضور بأن القبر ليس فقط كما نعلم بأنه ظلمة ووحشة ولكنه أيضا روضة من رياض الجنة، كما أعلمنا الرسول.

تشييع جنازة الفنانة سهير البابلي

وأضاف: «القبر أيضًا يكون روضة من رياض الجنة، هكذا وصف الرسول، كيف يكون القبر روضة التسبيح، كانت الحاجة سهير قد ساهمت في تحفيظ ابنتها القرآن الكريم، ونشر الإسلام السمح السهل الجميل الرائع، عاشت مُحبة لله ورسوله، وكانت صابرة في مواقفها، فالقبر أيضا قد يكون على صاحبه نورا في ذكره وقربه وشكره لله، وليس كما يصفونه فقط بيت الوحشة والظلمة، ولكنه روضة من رياض الجنة، هم يرونها قبورا ولكننا نراها قصورا بصلاتهم وبكل معنى جميل للحياة».

تشييع جنازة الفنانة سهير البابلي

وأضاف: «ما أروع أن نقدم لأنفسنا في مثل هذه المواقف أن نجعل العمل الصالح يسبق قبورنا وأن نجعل حبنا وصدقنا لله بكثرة قربنا، هي كانت تحب الفقراء وحريصة على الفقير، الآن يقابلها صومها لربها وصلاتها ومحبتها لرسول الله، وكل عمل طيب هي قدمته في حياتها».

تشييع جنازة الفنانة سهير البابلي

كما دعا لها في ختام حديثه قائلا: «اللهم إننا نشهد أنها كانت قارئة وخاتمة للقرآن الكريم، اللهم اجمع بينها وبين رسول الله وأسقها من حوض الكوثر شربة لا تظمأ بعدها أبدًا».