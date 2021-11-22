آية عبدالرحمن تنعى أسماء مصطفى: «كان نفسي حتى أسمع صوتك»

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نعت الإعلامية آية عبدالرحمن، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، زميلتها الإعلامية أسماء مصطفى التي غيبها الموت اليوم الاثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

نشرت «عبدالرحمن» صورة من آخر محادثة خاصة بينها وبين أسماء مصطفى عبر تطبيق واتساب عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، وكانت تطلب أن تسمع صوتها، فأجابت الراحلة قائلة: «الله يسلمك حبيبتي ويتقبل دعواتكم ويحفظكم، أقدر أتكلم بس وهطلبك على طول بس لسه مش بقدر».

وعلقت آية عبدالرحمن قائلة: «والله ما عندي كلام أكتبه يا أسماء، كان نفسي حتى أسمع صوتك قبل ما تمشي بس مالحقتش!، مع السلامة يا حبيبتي مع السلامة يا جدعة يا أصيلة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».