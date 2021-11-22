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من أول ديسمبر.. أستراليا تسمح بدخول حاملي التأشيرات ممن تلقوا تطعيم كورونا

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من أول ديسمبر.. أستراليا تسمح بدخول حاملي التأشيرات ممن تلقوا تطعيم كورونا من أول ديسمبر.. أستراليا تسمح بدخول حاملي التأشيرات ممن تلقوا تطعيم كورونا

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن بلاده ستسمح بدخول حاملي التأشيرات المؤهلين الذين تلقوا التطعيم بالكامل للبلاد اعتبارا من أول ديسمبر دون التقدم بطلب إعفاء سفر، إذ تتخذ البلاد مزيدا من الخطوات نحو استئناف السفر الدولي.

وأضاف إن أستراليا سترحب أيضا بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وكانت قد فتحت أكبر مدن أستراليا سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين اعتبارا من أول نوفمبر غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

المصرى اليوم

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