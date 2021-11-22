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المشدد 15 سنة لسائق حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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المشدد 15 سنة لسائق حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية المشدد 15 سنة لسائق حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمود معوض، وأمانة سر أحمد رمزى، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 1237 لسنة2021 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من قسم شرطة الصالحية، بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بضبط «ط. س. س» 44 عاما سائق ومقيم الإسماعيلية، وبحوزته 100 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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