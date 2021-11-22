إيران تحتجز زورقي صيد عمانيين

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أعلن نائب قائد وحدة حماية الثروة السمكية بهرمزجان في إيران مهرداد راميش جان، عن ضبط زورقي صيد عمانيين كانا يبحران في مياه مدينة جاسك.

وبحسب إيسنا، أشار مهرداد راميش جان إلى أن حماية الثروات المائية ومصالح الصيادين هي من المهام الجوهرية لهذه الوحدة، موضحا أنه "تم التعرف على معتدين عمانيين واحتجازهم أثناء الصيد في مناطق الصيد بمدينة جاسك".

وأضاف: "تم إرسال طاقم الدوريات البحرية لقاعدة حماية الموارد المائية في جاسك إلى المنطقة المحمية قبل أن يتم التعرف عليهم أثناء استلامهم معدات كاملة بطائرة غولف تنظيمية، وكلتا الزرقين مملوكتين لسلطنة عمان، وقد تم الاستيلاء على كل منهما من قبل ثلاثة بحارة تم الاشتباك معهم، نتيجة الصيد غير القانوني باستخدام طريقة غريغور والصنارة".

وذكر راميش جان أن طاقم السفينة الأولى كان قد اصطاد نحو 50 كيلوجراما، وأن طاقم الزورق الثاني اصطاد نحو 150 كيلوجراما من الأسماك، وهو ما يحظره القانون.