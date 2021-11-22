«الداخلية» تكشف حقيقة إستغاثة مواطن من تعدى آخرين عليه لخلافات بينهما في دمياط

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن إستغاثة أحد الأشخاص من تعدى آخرين عليه لخلافات بينهما بدمياط

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً إستغاثة لأحد الأشخاص بشأن تعرضه للتعدى من قِبل آخرين وذلك بسبب خلافات على ملكية محل تجارى» .

وأضافت: «بالفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة كفر سعد- بدمياط بين طرف أول (الشاكى) وطرف ثانى ( 6 أشخاص مُحددين).. وجميعهم مقيمين بدائرة المركز» .

وتابعت: «بالإنتقال والفحص وسؤال طرفى المشاجرة، إتهم كلاً منهما الآخر بالتعدى عليه بالسب والضرب لخلافات على ملكية محل تجارى، وبإستكمال الفحص تبين أن الطرف الأول «الشاكى» مطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله ومن ثم إخلاء سبيله.. وفى وقت لاحق قامت ( إحدى السيدات من الطرف الثانى) بتحرير بلاغ ضد الطرف الأول «الشاكى» لقيامه بالتشهير بها على مواقع التواصل الإجتماعى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»